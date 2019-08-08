"От его приказа были убиты мои родственники". Экс-следователь генпрокуратуры РФ пытается открыть уголовное дело против Сталина

Заявление о репрессиях, совершенных по приказу Иосифа Сталина, господин Степанов подал в Генпрокуратуру и Следственный комитет России (СКР). Он ссылается на приказ НКВД №00447 от 30 июля 1937 года ”Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов”. В документе даны конкретные цифры: расстрелять 82,7 тыс. человек и еще 193,4 тыс. человек выслать в лагеря. Постановление о принятии приказа подписано членами Политбюро и секретарем ЦК ВКП(б) Иосифом Сталиным. Таким образом, указал в заявлении господин Степанов, Сталина следует считать ”организатором массовых убийств, то есть геноцида православных священников и иных граждан”. Репрессированы были и родственники господина Степанова — около 20 человек, в основном священники, сообщает "Коммерсант".

”Я считаю, что эти действия были незаконными. Я считаю, что должна быть дана объективная оценка действиям Сталина, от приказа которого были убиты мои родственники”, — сказал он.

Он добавил, что нельзя возбудить уголовное дело, так как Сталин умер, однако нужно дать его действиям объективную оценку. ”Не эмоциональная оценка действий должна быть дана, хороший он или плохой, достиг СССР под его руководством каких-то там целей или нет, а должна быть дана правовая оценка. По закону он действовал или нет? Это то, чего я хочу добиться”, — заявил Степанов.