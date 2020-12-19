"Осужденный гражданин, известный блогер, берлинский пациент". Какие прозвища Путин выбирает для Навального и почему не называет его имя

Коллаж на основе скриншота видео Навального

В первый раз Владимир Путин заговорил публично об Алексее Навальном 4 сентября 2013 года, комментируя приговор оппозиционеру по так называемому ”делу Кировлеса” в интервью агентству The Associated Press.

”Где этот господин ни появляется, там всегда он что-то следит, как у нас говорят, всегда за ним какая-то проблема: то спирт, говорят, или спиртовой завод там утащил, то с лесом какие-то проблемы, то у него обнаружились фирмы за границей, он их не задекларировал. Это очевидный факт”, — сказал тогда Путин.

С тех пор прошло семь лет, но в формулировках первого лица России мало что изменилось.

Коллаж на основе скриншота видео Навального

В 2017 году пресс-секретать премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Наталья Тимакова упомянула фамилию оппозиционера, комментируя расследование ”Он вам не Димон”. Но затем добавила. ”Материал Навального носит ярко выраженный предвыборный характер, о чем он сам говорит в конце ролика. Комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью — бессмысленно”, — отметила Тимакова.

11 декабря 2017 года формулировку подхватил и российский нацлидер. Комментируя отказ ЦИК регистрировать политика Навального для участия в выборах президента на встрече с главными редакторами печатных СМИ он сказал: ”Видимо, это те люди, на которых они делают ставку, на которых они опираются. В этом смысле они прокололись. Лучше бы они помолчали”. Причем начал Путин ответ на вопрос фразой ”тот персонаж, о котором вы упомянули”.

Коллаж на основе скриншота видео Навального

В июне 2018 года Путин сравнил Навального Михаилом Саакашвили. Причем фамилию экс-президента Грузии произнес, а вот российского оппозиционера — нет.

”Вот вы кандидат ”против всех”. Это что, позитивная программа действий? Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки саакашвили? Те, кого вы назвали (Алексей Навльный, — прим.ред) — это Саакашвили, только в российском издании. Вы хотите, чтобы мы переживали от одного Майдана к другому? Уверен, что подавляющее большинство граждан России этого не хочет”.