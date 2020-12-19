19.12.2020, 12:50

"Осужденный гражданин, известный блогер, берлинский пациент". Какие прозвища Путин выбирает для Навального и почему не называет его имя

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Алексей Навальный и Владимир Путин
Алексей Навальный и Владимир ПутинКоллаж на основе скриншота видео Навального

На традиционной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина дважды прозвучал вопрос об отравлении оппозиционера Алексея Навального. Отвечая, российский нацлидер вновь не произнес фамилию оппонента вслух. Хотя был к этому близок. RusDelfi собрал вместе самые популярные прозвища, которыми Путин награждал Навального, и попытался объяснить, почему же тот не хочет называть его имя вслух.

Коллаж на основе скриншота видео Навального

В первый раз Владимир Путин заговорил публично об Алексее Навальном 4 сентября 2013 года, комментируя приговор оппозиционеру по так называемому ”делу Кировлеса” в интервью агентству The Associated Press.

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”Где этот господин ни появляется, там всегда он что-то следит, как у нас говорят, всегда за ним какая-то проблема: то спирт, говорят, или спиртовой завод там утащил, то с лесом какие-то проблемы, то у него обнаружились фирмы за границей, он их не задекларировал. Это очевидный факт”, — сказал тогда Путин.

С тех пор прошло семь лет, но в формулировках первого лица России мало что изменилось.

Коллаж на основе скриншота видео Навального

В 2017 году пресс-секретать премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Наталья Тимакова упомянула фамилию оппозиционера, комментируя расследование ”Он вам не Димон”. Но затем добавила. ”Материал Навального носит ярко выраженный предвыборный характер, о чем он сам говорит в конце ролика. Комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью — бессмысленно”, — отметила Тимакова.

11 декабря 2017 года формулировку подхватил и российский нацлидер. Комментируя отказ ЦИК регистрировать политика Навального для участия в выборах президента на встрече с главными редакторами печатных СМИ он сказал: ”Видимо, это те люди, на которых они делают ставку, на которых они опираются. В этом смысле они прокололись. Лучше бы они помолчали”. Причем начал Путин ответ на вопрос фразой ”тот персонаж, о котором вы упомянули”.

Коллаж на основе скриншота видео Навального

В июне 2018 года Путин сравнил Навального Михаилом Саакашвили. Причем фамилию экс-президента Грузии произнес, а вот российского оппозиционера — нет.

”Вот вы кандидат ”против всех”. Это что, позитивная программа действий? Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки саакашвили? Те, кого вы назвали (Алексей Навльный, — прим.ред) — это Саакашвили, только в российском издании. Вы хотите, чтобы мы переживали от одного Майдана к другому? Уверен, что подавляющее большинство граждан России этого не хочет”.

Коллаж на основе скриншота видео Навального

После отравления Алексея Навального и транспортировки его в Берлин, Дмитрий Песков вынужден постоянно комментировать эту ситуацию. Чаще всего он называет оппозиционера ”пациентом”. ”Мы, безусловно, заинтересованы в установлении причин произошедшего с берлинским пациентом, — комментировал Песков ход расследования отравления Навального. — Наши следственные органы проводят необходимые проверочные действия. Этим действиям однозначно поможет информация германской стороны. Повторяю: до сих пор какой-либо информации мы не получили”.

Это легализация, это не какое-то расследование, это легализация материалов американских спецслужб. А что, мы не знаем, что они локацию отслеживают, что ли? Да наши спецслужбы хорошо это понимают и знают. <…> И если это так, а это так, я вас уверяю, это значит, что вот этот пациент берлинской клиники, он пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае. Если это так, тогда это любопытно, тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно, кому он нужен-то".

Тем не менее, отвечая на другую часть вопроса (она касалась предполагаемого экс-зятя Владимира Путина Кирилла Шамалова), президент РФ сказал "в одну кучу навалено". То есть оказался в шаге от произнесения фамилии.

Коллаж на основе скриншота видео Навального

На той же пресс-конференции при ответе на вопрос корреспондента BBC Путин был вынужден вернуться к теме отравления Навального. Но на этот раз не стал называть его пациентом, а использовал формулировку "известный блогер".

Какие еще слова использовал Путин и его окружение в качестве синонимов к фамилии Навального?

  • Упомянутый гражданин,
  • Иной политик,
  • Человек, которого суд неоднократно признавал преступником,
  • Различный активист,
  • Политический проходимец,
  • Блогер Леша
  • Лицо, претендующее на роль потерпевшего

Почему это происходит?


Журналист "Коммерсанта" Андрей Колесников утверждает, что еще в 2013 году Дмитрий Песков публично называл Навального по фамилии, правда, произошло это на встрече со студентами в формате ”off the record”.

Почему же ни пресс-секретарь, ни его шеф, не делают этого публично?

"Владимир Путин в этой стране в политическом плане находится вне конкуренции, а если он произнесет имя Алексея Навального, то отдаст ему часть своей популярности", — заявил российским журналистам в ответ на этот вопрсо Песков.

Косвенно подверждает слова своего подчиненного и сам президент. Ведь расследования Фонда борьбы с коррупцией он комментирует как "трюк политической борьбы", смысл которого — "напасть на первых лиц и таким образом подтянуться до их уровня". По мнению президента РФ, для того, чтобы добиться признания людей, нужно пользоваться не трюками, а доказывать состоятельность "конкретными делами либо конкретной программой".

Того же мнения придерживается и журналист Николай Сванидзе, который считает, что большая часть населения России всё еще смотрит телевизор и ничего не знает о Навальном. А как только президент РФ произнесет его имя — тут же узнает.

В конце октября 2020 года юмористическое издание "Панорама" опубликовало шуточную новость о том, что Институт русского языка им. В. В. Виноградова выпустил уникальный словарь синонимов слова "Навальный" объемом в 10 000 слов. В него включили как известные ранее синонимы: оппозиционный персонаж, упомянутый гражданин, так и новые варианты: отголосок 90-х, оператор квадрокоптера, собеседник Дудя, жертва повара, позеленевший москвич и другие.

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