"Осужденный гражданин, известный блогер, берлинский пациент". Какие прозвища Путин выбирает для Навального и почему не называет его имя

”Где этот господин ни появляется, там всегда он что-то следит, как у нас говорят, всегда за ним какая-то проблема: то спирт, говорят, или спиртовой завод там утащил, то с лесом какие-то проблемы, то у него обнаружились фирмы за границей, он их не задекларировал. Это очевидный факт”, — сказал тогда Путин.
С тех пор прошло семь лет, но в формулировках первого лица России мало что изменилось.
В 2017 году пресс-секретать премьер-министра РФ Дмитрия МедведеваНаталья Тимакова упомянула фамилию оппозиционера, комментируя расследование ”Он вам не Димон”. Но затем добавила. ”Материал Навального носит ярко выраженный предвыборный характер, о чем он сам говорит в конце ролика. Комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью — бессмысленно”, — отметила Тимакова.
11 декабря 2017 года формулировку подхватил и российский нацлидер. Комментируя отказ ЦИК регистрировать политика Навального для участия в выборах президента на встрече с главными редакторами печатных СМИ он сказал: ”Видимо, это те люди, на которых они делают ставку, на которых они опираются. В этом смысле они прокололись. Лучше бы они помолчали”. Причем начал Путин ответ на вопрос фразой ”тот персонаж, о котором вы упомянули”.
”Вот вы кандидат ”против всех”. Это что, позитивная программа действий? Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки саакашвили? Те, кого вы назвали (Алексей Навльный, — прим.ред) — это Саакашвили, только в российском издании. Вы хотите, чтобы мы переживали от одного Майдана к другому? Уверен, что подавляющее большинство граждан России этого не хочет”.
После отравления Алексея Навального и транспортировки его в Берлин, Дмитрий Песков вынужден постоянно комментировать эту ситуацию. Чаще всего он называет оппозиционера ”пациентом”. ”Мы, безусловно, заинтересованы в установлении причин произошедшего с берлинским пациентом, — комментировал Песков ход расследования отравления Навального. — Наши следственные органы проводят необходимые проверочные действия. Этим действиям однозначно поможет информация германской стороны. Повторяю: до сих пор какой-либо информации мы не получили”.
Это легализация, это не какое-то расследование, это легализация материалов американских спецслужб. А что, мы не знаем, что они локацию отслеживают, что ли? Да наши спецслужбы хорошо это понимают и знают. <…> И если это так, а это так, я вас уверяю, это значит, что вот этот пациент берлинской клиники, он пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае. Если это так, тогда это любопытно, тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно, кому он нужен-то".
Тем не менее, отвечая на другую часть вопроса (она касалась предполагаемого экс-зятя Владимира Путина Кирилла Шамалова), президент РФ сказал "в одну кучу навалено". То есть оказался в шаге от произнесения фамилии.
На той же пресс-конференции при ответе на вопрос корреспондента BBC Путин был вынужден вернуться к теме отравления Навального. Но на этот раз не стал называть его пациентом, а использовал формулировку "известный блогер".
Какие еще слова использовал Путин и его окружение в качестве синонимов к фамилии Навального?
Упомянутый гражданин,
Иной политик,
Человек, которого суд неоднократно признавал преступником,
Различный активист,
Политический проходимец,
Блогер Леша
Лицо, претендующее на роль потерпевшего
Почему это происходит?
Журналист "Коммерсанта" Андрей Колесников утверждает, что еще в 2013 году Дмитрий Песков публично называл Навального по фамилии, правда, произошло это на встрече со студентами в формате ”off the record”.
Почему же ни пресс-секретарь, ни его шеф, не делают этого публично?
"Владимир Путин в этой стране в политическом плане находится вне конкуренции, а если он произнесет имя Алексея Навального, то отдаст ему часть своей популярности", — заявил российским журналистам в ответ на этот вопрсо Песков.
Косвенно подверждает слова своего подчиненного и сам президент. Ведь расследования Фонда борьбы с коррупцией он комментирует как "трюк политической борьбы", смысл которого — "напасть на первых лиц и таким образом подтянуться до их уровня". По мнению президента РФ, для того, чтобы добиться признания людей, нужно пользоваться не трюками, а доказывать состоятельность "конкретными делами либо конкретной программой".
В конце октября 2020 года юмористическое издание "Панорама" опубликовало шуточную новость о том, что Институт русского языка им. В. В. Виноградова выпустил уникальный словарь синонимов слова "Навальный" объемом в 10 000 слов. В него включили как известные ранее синонимы: оппозиционный персонаж, упомянутый гражданин, так и новые варианты: отголосок 90-х, оператор квадрокоптера, собеседник Дудя, жертва повара, позеленевший москвич и другие.
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