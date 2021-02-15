Организатор терактов в Москве убит в колонии

Организатор терактов в московской гостинице "Интурист" и торговом центре "Охотный ряд" Халид Хугуев найден мертвым в исправительной колонии № 27 Приморского края, где он отбывал 25-летний срок, сообщили в понедельник, 15 февраля российские СМИ со ссылкой на информированные источники.

По предварительным данным, Хугуева убил из-за конфликта другой заключенный. По версии следствия, злоумышленник во время ссоры в медицинской части ударил Хугуева лезвием от канцелярского ножа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Теракты в Москве

В 2009 году Московский городской суд приговорил Халида Хугуева к 25 годам колонии строгого режима за организацию двух терактов в Москве десятью годами ранее. Позднее срок наказания был уменьшен на три года.

В апреле 1999 года на 20-м этаже гостиницы "Интурист" прогремел взрыв, в результате которого пострадали 11 человек. В августе того же года при взрыве в торговом комплексе "Охотный ряд" на Манежной площади погибла женщина и были ранены еще 40 человек.

По данным следствия, заказчиком обоих терактов, которые организовал Хугуев, был один из лидеров чеченских сепаратистов Шамиль Басаев. Магумадзаир Гаджиакаев, признанный судом исполнителем терактов, получил 15 лет колонии (позднее срок был снижен на два года).