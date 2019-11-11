11.11.2019, 08:20

Опубликовано видео с выбрасывающим в реку останки жертвы историком


EST
Опубликовано видео с выбрасывающим в реку останки жертвы историком
EPA, ANATOLY MALTSEV, Scanpix

В сети появилось видео, как преподаватель СПбГУ Олег Соколов пытался выбросить останки убитой им студентки Анастасии Ещенко в реку. Ролик опубликован на ”360”.

На кадрах Соколов подходит к реке Мойке, ждет, пока прохожий уйдет, после чего швыряет через ограду два мешка, в которых, как предполагается, находятся останки девушки.

После этого мужчина наблюдает за тем, как тонут пакеты, и скрывается с места преступления.

На другом видео видно, как спасатели вытаскивают преподавателя из реки.

Видео можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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