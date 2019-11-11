Опубликовано видео с выбрасывающим в реку останки жертвы историком

На кадрах Соколов подходит к реке Мойке, ждет, пока прохожий уйдет, после чего швыряет через ограду два мешка, в которых, как предполагается, находятся останки девушки.

После этого мужчина наблюдает за тем, как тонут пакеты, и скрывается с места преступления.

На другом видео видно, как спасатели вытаскивают преподавателя из реки.

Видео можно посмотреть ЗДЕСЬ.