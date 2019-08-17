Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на кукурузном поле Airbus

Из опубликованных данных следует, что диспетчеры аэропорта Жуковский предупредили экипаж лайнера до взлета, в 06:12 мск, об ”отдельных перелетах птиц”.

Через несколько минут после вылета, в 06:14, пилоты подали сигнал аварийной ситуации, доложили об отказе одного двигателя и запросили разрешение на разворот обратно в аэропорт, однако спустя минуту изменили свое решение. ”Просим скорую помощь и службу спасения”, — обратились они к диспетчерам в 06:15.

На вопрос о том, на какой высоте находится самолет и сколько на борту пассажиров, экипаж ответил, что выполнил посадку ”за полосой”. Также на воздушном судне сообщили о том, что не сработал аварийный маяк.

Самолет ”Уральских авиалиний”, летевший из Москвы в Симферополь, вскоре после взлета совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский утром 15 августа. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Пострадали 76 человек. Причиной возгорания двигателей, по предварительным данным, стало попадание в них птиц. Во время посадки одна из силовых установок отвалилась.