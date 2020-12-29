Опрос: россияне впервые с 1991-го сочли уходящий год труднее прежнего

Еще 10 процентов респондентов назвали завершающийся год таким же, как прошлый. Лишь 2 процента полагают, что 2020 год был легче 2019-го.

Каждый второй участник опроса (50 процентов) счел уходящий год в целом плохим или очень плохим. Это максимальное значение показателя с 1998 года, отмечают социологи. Только 10 процентов респондентов назвали 2020-й хорошим или очень хорошим. В 2019 году 15 процентов опрошенных сочли завершавшийся год плохим, а почти каждый пятый (18 процентов) - хорошим.

2020-й стал неудачным примерно для половины россиян (47 процентов), еще меньше (44 процента) придерживаются противоположной точки зрения.

Чаще всего респонденты отмечали ухудшение общего уровня жизни (64 процента), работы образовательных учреждений (60 процентов), возможности хорошо зарабатывать (59 процентов), работы медучреждений (57 процентов) и отношений со странами Запада и НАТО (45 процентов). Большинство участников опроса не заметили существенных изменений в межнациональных отношениях, личной безопасности, возможности влиять на государственные дела и возможности свободно высказывать свое мнение.