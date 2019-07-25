Опрос показал отношение россиян к ответственности за события в стране

Численность сограждан, уверенных в том, что рядовой человек не несет никакой ответственности за происходящие в стране события, по сравнению с 1999 годом увеличилась вдвое - с 27% респондентов в 1999 году до 54% опрошенных в настоящее время, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
В свою очередь, согласно результатам социологического исследования, стало меньше россиян, убежденных, что ответственность должна быть разделена: 20 лет назад такую позицию занимали 50% россиян, в настоящее время — 42% респондентов.
По данным "Левада-центра", большинство сограждан (60%) придерживаются мнения, что рядовой человек не может нести ответственность за работу исполнительной власти, в 1999 году такую позицию занимали 43% россиян.
Результаты исследования показали, что стало меньше сограждан, уверенных в том, что рядовой гражданин разделяет с властями ответственность: если в конце прошлого столетия так считали 40% опрошенных, то сейчас так думают 36% опрошенных.
По данным исследования, растет численность россиян, не считающих, что человек должен разделять ответственность за политику своей страны в прошлом: в июле 2008 года такую позицию занимали 50% опрошенных, в настоящее время — 57% респондентов.
При этом удельный вес респондентов, убежденных, что такая ответственность присутствует, за последние 11 лет практически не изменился — в 2008 году так считали 38% россиян, в настоящее время — 39% сограждан.
Опрос проведен 27 июня — 4 июля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.
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