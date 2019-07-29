Оппозиционера Илью Яшина арестовали на 10 суток

Политика задержали вечером в субботу в районе Цветного бульвара. Вину он не признал. Свое преследование он считает политически мотивированным. Решение Щербинского суда он планирует оспорить в Мосгорсуде.

Независимые кандидаты в Мосгордуму в начале прошлой недели пообещали провести в субботу акцию в мэрии, если их не зарегистрируют. В ГУ МВД Москвы и городской прокуратуре их не раз предупредили, что акция не согласована и участие в ней будет незаконным.

С утра субботы Тверская улица была оцеплена полицией, в центр города были стянуты дополнительные силы полиции и Росгвардии. Участников акции и простых граждан оттесняли с Тверской в переулки и задерживали. Протестующие продолжали акцию, самоорганизуясь, и заходили в том числе на Трубную площадь и на Лубянку. Всего за день в центре города, по данным МВД, было задержано 1074 человека, "ОВД-Инфо" сообщило о 1373 задержанных. Около 150 из них остались до понедельника в отделениях полиции.