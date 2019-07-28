Оппозиционер Дмитрий Гудков вновь задержан в Москве

По его словам, сотрудники полиции пришли домой к начальнице штаба Геннадия Гудкова Эльвире Вихаревой.

Официальной информацией от правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Накануне незарегистрированного оппозиционного кандидата в Мосгордуму уже задерживали перед началом несанкционированной акции в центре Москвы.

В итоге Коптевский суд Москвы перенес рассмотрение административного дела Дмитрия Гудкова за организацию акции оппозиции на 31 июля".

Дмитрий Гудков посетил уже три допроса в СК в качестве свидетеля по уголовному делу о воспрепятствовании работы Мосгоризбикорма.

В ночь перед первым допросом 25 июля в квартире у него прошли обыски, следователи изъяли материалы с компьютера и жёсткие диски. По данным следствия, материалы изымались по митингам, проведенным 14, 15 и 18 июля.