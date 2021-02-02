Онлайн-трансляция | Сегодня в Москве идет суд над Алексеем Навальным

Суд на Алексеем Навальным

Адвокат Навального указывает, что решение ЕСПЧ по делу "Ив Роше" фактически не было выполнено. Навальному выплатили компенсацию, но приговор не отменили.Прокурор просит дать ей 10 минут на ознакомление с материалами, о приобщении которых просит защита, передает корреспондент "Медузы" из зала суда.

Судья спрашивает, есть ли ходатайства. Адвокат Кобзев просит приобщить его уведомление от 9 января. В этом уведомлении, по словам Кобзева, говорится, что он предупреждал ФСИН, что 9 января Навальный не сможет прийти в инспекцию.

Навальный обратился к жене: "Юля, тебя показывают в моем телевизоре. Говорят, что ты злостная нарушительница порядка. Плохая девочка. Люблю тебя", передает слова политика корреспондент "Новой газеты".

Заседание началось. Судья просит Навального преставиться, передает корреспондент ”Медузы” из зала суда. На что тот говорит, что она пока еще не представилась сама. ”Я не знаю, кто вы. Вы судья Окунева или кто-то другой?”. Судья отвечает: ”Я судья Репникова”. Напомним, Навальному в последний момент поменяли судью.

У Мосгорсуда продолжаются задержания.

Судя по сайту Мосгорсуда, пишет ”Медиазона” в своем онлайне, заменили судью, которая будет рассматривать дело Навального. Вместо Юлии Окуневой назначили судью Наталью Репникову. При этом Окунева вообще пропала из списка судей, .Заседание перенесли из-за большого числа запросов на аккредитацию, поступивших в районный суд от различных СМИ, говорится в сообщении Telegram-канала "Московские суды". Заседание пройдет в апелляционном корпусе суда. В здание суда будут допущены только участники судебного заседания, а также представители СМИ на основании аккредитаций, направленных в адрес Симоновского суда — строго по одному представителю от СМИ. Для остальных журналистов будет организована трансляция в соседнем зале. Навального привезут в суд из СИЗО.ФСИН требует назначить Навальному реальный срок по так называемому делу "Ив Роше" вместо условного наказания в виде 3,5 лет лишения свободы, назначенного ранее. Генпрокуратура поддержала это требование.

Заседание началось. Судья просит Навального преставиться, передает корреспондент ”Медузы” из зала суда. На что тот говорит, что она пока еще не представилась сама. ”Я не знаю, кто вы. Вы судья Окунева или кто-то другой?”. Судья отвечает: ”Я судья Репникова”. Напомним, Навальному в последний момент поменяли судью. Отмечается, что Навальный сохраняет позитивный настрой и даже шутит.https://twitter.com/tvrain/status/1356518880286552064?ref_src=twsrc%5Etfw