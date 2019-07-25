"Они запугивают всех перед массовыми акциями протеста". Оппозиционный российский политик вызван на допрос

"Около 11 [вечера] пришли порядка десяти человек — сложно запомнить, сколько точно, но около десяти, — говорит Иван.

Почему обыски и допросы происходят именно сейчас?

Потому что они запугивают всех перед массовыми акциями протеста, на которые выходят москвичи. Москвичей разозлили, они вышли на самую большую акцию протеста с 2012 года

Как думаете, по какому принципу выбирали, к кому прийти с обыском?

По принципу — если ты независимый кандидат, к тебе приходят. А из независимых [как выбирали], не знаю. Мне кажется, нужно быть готовым, что придут еще. Вряд ли они обойдутся только мной, Гудковым и [кандидатом Александром] Соловьевым.

Алексея Навального вчера арестовали, на этот раз — на 30 суток. Сам он говорит, что из-за призыва снова выйти на улицу и поддержать кандидатов. Он при этом только недавно вышел. Как вам кажется, сколько практика таких арестов будет продолжаться?

Пока продолжается. Сколько еще — зависит от людей. Когда их это все настолько достанет, что на улицу выйдет не 30 тысяч человек, а 100 тысяч человек, полмиллиона. В какой-то момент они [власти] добьются того, что это произойдет.

Напомним, что 27 июня в Москве намечена акция у здания городской администрации, посвященная отказу в регистрации на выборы в Московскую городскую думу независимых кандидатов.