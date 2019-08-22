”Они не опасны для вас, работайте”: врачи больницы в Архангельске не знали, что пациенты были облучены

Два дня спустя, 10 августа, российские власти признали, что при аварии произошла утечка радиации. Пострадавших при взрыве доставили в больницы Архангельска — после чего в организме одного из врачей нашли радиоактивный нуклид цезий-137. Как рассказали ”Медузе” люди, которые оказывали помощь пострадавшим, ни спасателей, ни врачей не предупредили, что им предстоит работать с облученными.

"8 августа в 16:35 в нашу больницу доставили троих пострадавших на военном полигоне. Мы, врачи, напрямую спрашивали, есть ли среди привезенных пациентов кто-то с радиацией. Сопровождающие пациентов нам ответили, что все они дезактивированы. Нам сказали: ”Они не опасны для вас, работайте”, — рассказал врач порталу "Медуза".

По его словам, когда дозиметристы выбежали из операционной, то врачи их поймали, а те сознались, что бета-излучение зашкаливает. Получается, они уже успели заразиться цезием-137, значит, подвергли облучение и других пациентов.

"В понедельник, 12 августа, в больницу приехали сотрудники министерства здравоохранения. После проведенных часов с пациентами, о которых врачи сами знали только, что они заражены радиацией, но не знали точно, какое это излучение и какие дозы, врачи стали спрашивать сотрудников Минздрава: ”Мы, скорее всего, облучились. Кто за это ответит? Кто принимал это решение? И как нам это будет компенсировано?”