22.08.2019, 15:30

”Они не опасны для вас, работайте”: врачи больницы в Архангельске не знали, что пациенты были облучены

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rus.delfi.ee
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”Они не опасны для вас, работайте”: врачи больницы в Архангельске не знали, что пациенты были облучены
TASS

8 августа на полигоне в Архангельской области взорвался реактивный двигатель. Произошла утечка радиации. Но врачам местной больнице об этом сообщить забыли.

Два дня спустя, 10 августа, российские власти признали, что при аварии произошла утечка радиации. Пострадавших при взрыве доставили в больницы Архангельска — после чего в организме одного из врачей нашли радиоактивный нуклид цезий-137. Как рассказали ”Медузе” люди, которые оказывали помощь пострадавшим, ни спасателей, ни врачей не предупредили, что им предстоит работать с облученными.

"8 августа в 16:35 в нашу больницу доставили троих пострадавших на военном полигоне. Мы, врачи, напрямую спрашивали, есть ли среди привезенных пациентов кто-то с радиацией. Сопровождающие пациентов нам ответили, что все они дезактивированы. Нам сказали: ”Они не опасны для вас, работайте”, — рассказал врач порталу "Медуза".

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По его словам, когда дозиметристы выбежали из операционной, то врачи их поймали, а те сознались, что бета-излучение зашкаливает. Получается, они уже успели заразиться цезием-137, значит, подвергли облучение и других пациентов.

"В понедельник, 12 августа, в больницу приехали сотрудники министерства здравоохранения. После проведенных часов с пациентами, о которых врачи сами знали только, что они заражены радиацией, но не знали точно, какое это излучение и какие дозы, врачи стали спрашивать сотрудников Минздрава: ”Мы, скорее всего, облучились. Кто за это ответит? Кто принимал это решение? И как нам это будет компенсировано?”

И.о. министра ответила, что за это врачам заплатят сверхурочные — это где-то 100 рублей в час. Того, что врачи облучились, сотрудники Минздрава не отрицали. То есть люди по пять-шесть часов провели с зараженными, сделали им операцию, и получили за это 500 рублей.

Военные медики приехали в нашу больницу уже позже. Когда мы им стали рассказывать про облучение пострадавших, диагнозы и предложили пройти к ним в палату, они сказали: ”Нет, у нас дети”, ”Я отец таких-то детей, я туда не пойду”. Ну прекрасно, а врачи нашей больницы, будучи непредупрежденными, провели с этими пациентами кучу времени, анестезиологи по шесть часов провели, а военные медики не хотят на минуту зайти", — подытожил врач.

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