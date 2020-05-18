Она все предвидела: к юбилею Валерии Новодворской

В воскресенье российскому политику и публицисту Валерии Новодворской исполнилось бы 70 лет. Специально для RusDelfi руководитель Центра европейских инициатив Евгений Криштафович рассказывает, почему Валерия Ильинична делила всё на черное и белое, если речь шла о России.
Для того, чтобы не совершать ошибок в части внешней политики по отношению к России, можно не тратиться на дорогостоящие анализы и прогнозы. Достаточно купить любую из книг Валерии Новодворской, даже написанную 30 лет назад — всё предсказанное ею почти полностью совпадёт с реальностью.
Мне стоило больших усилий уговорить её приехать в 2010 году в Эстонию. Она повторяла, что из-за проблем со здоровьем выезжает из России крайне редко и только туда, где есть проблемы, а значит нужна её помощь. Эстонию она к таким странам не причисляла. Тем не менее, она поехала в Таллинн и Тарту, а через год согласилась посетить Ригу. Она встречалась с главами государств, министрами, членами парламентов стран Балтии, проводила многочисленные открытые лекции, и везде говорила только одно: не иметь никаких дел с Кремлём.
Если быть точным, то даже слова ”Кремль” она не употребляла. Вместо него она использовала словосочетание: ”чекистская хунта”. Имитацию выборов в своей стране она никогда не признавала и правящую в настоящий момент в России группу обвиняла в захвате власти. Период, однако, был такой, что многим кругам на западе, в частности, и у нас, казалось, что президент Медведев способен начать необходимые преобразования, чтобы вернуть в России законность и демократию. Новодворская отвергала всяческие надежды на подобный исход.
”Она твёрдо и даже назойливо предупреждала нас о том, что чекисты не ограничатся провокациями, наподобие массовых беспорядков в 2007 году в Таллинне
Она утверждала, что Медведев — в лучшем случае безвольная марионетка, а скорее всего, сознательная часть ”чекистской хунты”, главной целью которой является реставрация СССР и захватнические войны на территории бывшей империи зла. После войны в Грузии — говорила Новодворская в 2010-м — хунта не остановится и обязательно станет атаковать других соседей.
Она твёрдо и даже назойливо предупреждала нас о том, что чекисты не ограничатся провокациями, наподобие массовых беспорядков в 2007 году в Таллинне, они не прекратят стравливать людей по этническому признаку и будут по-прежнему использовать любую возможность для того, чтобы спровоцировать нестабильность на нашей территории, которую хунта желает себе вернуть.
Новодворская говорила о том, что защищаться надо военной силой вместе с западными союзниками. Что никакая дипломатия и никакое умиротворение не остановит власть чекистов. Что на границе должны стоять танки блока НАТО. Сегодня эти танки там есть, потому что в 2014 году случился захват Крыма.
После событий в Крыму она считала, что её или арестуют, или убьют. Уезжать из России отказывалась при этом категорически, считая эмиграцию неприемлемым для себя выбором. Новодворской не стало в июле 2014 года, через четыре месяца после оккупации Крыма Россией.
”Валерия Новодворская хорошо понимала жизнь, но она не могла различать все оттенки серого, когда говорила о судьбе своего отечества
Валерия Новодворская хорошо понимала жизнь, но она не могла различать все оттенки серого, когда говорила о судьбе своего отечества. Её мир был чёрно-белым, определялся только мотивами и поступками. И она всегда говорила об этом прямо, даже когда это могло стоить ей жизни. За эту смелость её многие ненавидели. Многие считали, что неумение или нежелание сглаживать углы приведёт только к бесконечному противостоянию. Что все её речи — это набор пропагандистских клише, как в карикатурах кукрыниксов, и такая реальность не может существовать в действительности.
Однако, её прогнозы в отношении ”чекистской хунты” подтвердились все. Мы вынуждены делать сегодня то, что Новодворская предлагала начинать делать ещё десять лет назад — вводим и усиливаем санкции против режима Путина и увеличиваем расходы на оборону НАТО в нашем регионе. Если у кого и остались ещё вопросы относительно целей хунты, то ответы на них найти просто. Достаточно лишь взять любую из книг Валерии Новодворской.
Названа температура, которая уничтожает COVID-19 за 5 минут
Жуткая трагедия разыгралась в Могилеве
Загитова показала, что ей подарили на совершеннолетие
Как ученые борются с распространением COVID-19 с помощью музыки