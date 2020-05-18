Она все предвидела: к юбилею Валерии Новодворской

Для того, чтобы не совершать ошибок в части внешней политики по отношению к России, можно не тратиться на дорогостоящие анализы и прогнозы. Достаточно купить любую из книг Валерии Новодворской, даже написанную 30 лет назад — всё предсказанное ею почти полностью совпадёт с реальностью.

Мне стоило больших усилий уговорить её приехать в 2010 году в Эстонию. Она повторяла, что из-за проблем со здоровьем выезжает из России крайне редко и только туда, где есть проблемы, а значит нужна её помощь. Эстонию она к таким странам не причисляла. Тем не менее, она поехала в Таллинн и Тарту, а через год согласилась посетить Ригу. Она встречалась с главами государств, министрами, членами парламентов стран Балтии, проводила многочисленные открытые лекции, и везде говорила только одно: не иметь никаких дел с Кремлём.

Если быть точным, то даже слова ”Кремль” она не употребляла. Вместо него она использовала словосочетание: ”чекистская хунта”. Имитацию выборов в своей стране она никогда не признавала и правящую в настоящий момент в России группу обвиняла в захвате власти. Период, однако, был такой, что многим кругам на западе, в частности, и у нас, казалось, что президент Медведев способен начать необходимые преобразования, чтобы вернуть в России законность и демократию. Новодворская отвергала всяческие надежды на подобный исход.

” Она твёрдо и даже назойливо предупреждала нас о том, что чекисты не ограничатся провокациями, наподобие массовых беспорядков в 2007 году в Таллинне

Она утверждала, что Медведев — в лучшем случае безвольная марионетка, а скорее всего, сознательная часть ”чекистской хунты”, главной целью которой является реставрация СССР и захватнические войны на территории бывшей империи зла. После войны в Грузии — говорила Новодворская в 2010-м — хунта не остановится и обязательно станет атаковать других соседей.

Она твёрдо и даже назойливо предупреждала нас о том, что чекисты не ограничатся провокациями, наподобие массовых беспорядков в 2007 году в Таллинне, они не прекратят стравливать людей по этническому признаку и будут по-прежнему использовать любую возможность для того, чтобы спровоцировать нестабильность на нашей территории, которую хунта желает себе вернуть.