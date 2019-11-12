"Он был красивым, харизматичным, жестким": Режиссер Юлия Ауг знала доцента СПбГУ, убившего 24-летнюю студентку

Ауг написала, что познакомилась с Соколовым в 1990 году. Она призналась, что хотела закрутить с ним роман. Первая встреча состоялась под Ленинградом, на одной из реконструкций "белого движения".

"Мы встречались несколько раз с Соколовым. Его называли ”главным французом”. Он был очень красив и харизматичен. Однажды мы столкнулись в ”полях” на выездке. Он был в форме офицера французской армии эпохи Наполеона. Они готовились к фестивалю. Он тогда, тридцать лет назад, был очень красив. Я повторюсь. И очень харизматичен. И виртуозно владел верховой ездой. Влюбиться в него можно было с первого взгляда. Самоуверенный, презрительный, жесткий", — вспоминает она.

Но потом она его забыла, так как началась новая жизнь с другими людьми и интересами. Недавние события заставили вспомнить это имя. "Но вот несколько дней назад я прочитала новость про историка, которого выловили из Мойки с отрубленными женскими руками в рюкзаке и этого историка зовут Олег Соколов. Соколов. И память начала шевелиться. Расчищать год за годом…"