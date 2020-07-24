Олимпийский чемпион ушел за грибами и пропал

Спасатели предполагают, что спортсмен мог утонуть в реке Вейна — его сложенные вещи обнаружили у её берега.

Сейчас водолазы осматривают русло реки.

Александр Иваницкий — советский борец вольного стиля и самбист, чемпион и призёр чемпионатов СССР по вольной борьбе, призёр чемпионата СССР по самбо, многократный чемпион мира по вольной борьбе, олимпийский чемпион 1964 года, заслуженный мастер спорта СССР.