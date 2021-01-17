Олег Навальный, чтобы встретить брата, купил билет на самолет Москва — Уфа

Так, в здание аэропорта не пускают без билета. Корреспондент RusDelfi встретил в аэпорту брата Алексея Навального — Олега. Тот говорит, что для того, чтобы попасть в аэропорт, купил билет в Уфу.

RusDelfi ведет LIVE-трансляцию возвращения Навального в Россию. Прочитать её можно ЗДЕСЬ.

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