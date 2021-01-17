17.01.2021, 17:01
Олег Навальный, чтобы встретить брата, купил билет на самолет Москва — Уфа(30)
Во Внуково, куда в воскресенье прилетает российский оппозиционер Алексей Навальный, бесперецеднтные меры безопасности.
Во Внуково, куда в воскресенье прилетает российский оппозиционер Алексей Навальный, бесперецеднтные меры безопасности.
Так, в здание аэропорта не пускают без билета. Корреспондент RusDelfi встретил в аэпорту брата Алексея Навального — Олега. Тот говорит, что для того, чтобы попасть в аэропорт, купил билет в Уфу.
RusDelfi ведет LIVE-трансляцию возвращения Навального в Россию. Прочитать её можно ЗДЕСЬ.
Больше новостей о состоянии Навального читайте ЗДЕСЬ.
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