17.01.2021, 17:01

Олег Навальный, чтобы встретить брата, купил билет на самолет Москва — Уфа

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Олег (слева) и Алексей Навальные
Олег (слева) и Алексей НавальныеФото: twitter.com/mudakoff

Во Внуково, куда в воскресенье прилетает российский оппозиционер Алексей Навальный, бесперецеднтные меры безопасности.

Так, в здание аэропорта не пускают без билета. Корреспондент RusDelfi встретил в аэпорту брата Алексея Навального — Олега. Тот говорит, что для того, чтобы попасть в аэропорт, купил билет в Уфу.

RusDelfi ведет LIVE-трансляцию возвращения Навального в Россию. Прочитать её можно ЗДЕСЬ.

Больше новостей о состоянии Навального читайте ЗДЕСЬ.

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