25.10.2020, 18:07
ОФИЦИАЛЬНО | Въехать по электронной визе в Россию можно будет и через Нарву
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым утверждается перечень пунктов пропуска для въезда в Россию на основании единой электронной визы.
Постановление начинает действовать с 1 января 2021 года.
Всего в список вошли 29 погранпунктов.
В списке приведены автомобильные, воздушные, морские, железнодорожные и пешеходные пункты. Ивангород вошел в список автомобильных и пешеходных пунктов.
Aitäh, et liitusid
Delfi uudiskirjaga!
Не раньше июля: вирусологи назвали срок окончания эпидемии
Копеечное средство из аптеки надолго уничтожает пыль с мебели
Отличить грипп от КОВИД можно по одному симптому
Все дело в напитке: почему КОВИД "шарахается" от евреев