25.10.2020, 18:07

ОФИЦИАЛЬНО | Въехать по электронной визе в Россию можно будет и через Нарву

 (2)
EST 9
Ivangorod, piir, 03.01.2017
Foto: Sergei Stepanov, NPA

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым утверждается перечень пунктов пропуска для въезда в Россию на основании единой электронной визы.

Постановление начинает действовать с 1 января 2021 года.

Всего в список вошли 29 погранпунктов.

В списке приведены автомобильные, воздушные, морские, железнодорожные и пешеходные пункты. Ивангород вошел в список автомобильных и пешеходных пунктов.

Читайте также: