25.10.2020, 18:07
ОФИЦИАЛЬНО | Въехать по электронной визе в Россию можно будет и через Нарву
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым утверждается перечень пунктов пропуска для въезда в Россию на основании единой электронной визы.
Постановление начинает действовать с 1 января 2021 года.
Всего в список вошли 29 погранпунктов.
В списке приведены автомобильные, воздушные, морские, железнодорожные и пешеходные пункты. Ивангород вошел в список автомобильных и пешеходных пунктов.
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