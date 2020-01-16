Официально: Путин назначил нового премьер-министра России

Также подписан указ об учреждении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ и назначении на нее Дмитрия Медведева.

Глава государства подписал соответствующий указ в четверг, 16 января, в 16:16 по московскому времени. ”В соответствии с пунктом "а" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства Российской Федерации”, — сообщается в тексте документа.

Ранее Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра. О поддержке его кандидатуры перед заседанием заявили фракции ”Единой России”, ЛДПР и ”Справедливой России”. КПРФ отказалась поддержать его.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин обратил внимание на то, что депутаты впервые не проголосовали против утверждаемой кандидатуры премьер-министра. Так, ”за” проголосовали 383 депутата, воздержался 41 депутат, однако против не высказался никто. Тем не менее рекорд по поддержке кандидатуры премьер-министра побит не был: максимальное количество депутатов — 392 человека — проголосовали за назначение нынешнего президента Владимира Путина на пост главы правительства в 2008 году.

Правительство во главе с Дмитрием Медведевым было отправлено в отставку 15 января. Уходящему премьеру было предложено перейти на работу в Совет безопасности России. О судьбе других членов его кабинета пока не сообщалось.