”Одного сажают, чтобы запугать миллионы”. Речь Навального в Мосгорсуде

Я хотел бы начать с обсуждения правового вопроса, который мне кажется главным и немножко упущенным из этого обсуждения. Потому что выглядит все немножко странновато. Вот сидят двое, и один из них говорит: ”Давайте посадим за то, что являлся не по понедельникам, а по четвергам”. А другой говорит: ”А давайте посадим Навального за то, что он, выйдя из комы, немедленно не приехал к нам в инспекцию”. И идет это обсуждение, все обсуждают эти понедельники, четверги, когда кто должен был отправить какую-то бумажку и так далее.

Но я бы хотел сказать пару слов о небольшом слоне в этой комнате. Я хотел бы, чтобы вся пресса, которая пишет про этот процесс, все люди обратили внимание на то, что суть-то дела заключается в том, чтобы меня хотят посадить по делу, по которому я уже был признан невиновным. И по делу, которое уже признано сфабрикованным. Это не мое мнение, потому что если мы откроем любой учебник по уголовному праву, и, я надеюсь, ваша честь, вы это делали пару раз в своей жизни, мы увидим, что Европейский суд по правам человека является частью судебной системы России, коль уж Россия является членом Совета Европы. И эти решения обязательны.

И я, пройдя все необходимые стадии судебного процесса, обратился в Европейский суд. Европейский суд вынес решение, в котором черным по белому написал, что даже состава преступления нет. Следовательно, дело, по которому я нахожусь здесь почему-то в этой странной клетке, полностью сфабриковано. Мало того, Российская Федерация признала это решение. Половинчато, потому что мне даже выплатили компенсацию по этому делу, тем самым признав решение Европейского суда по правам человека. Несмотря на это, мой брат 3,5 года отсидел в тюрьме по этому делу, которое было признано сфабрикованным решением суда, которое обязательно здесь, на территории России. Я по этому делу просидел год под домашним арестом.

Когда испытательный срок заканчивался, меня за неделю до этого арестовали, привезли к вам в Симоновский суд и без защиты, всучив какого-то адвоката по назначению, продлили мне еще на год срок. Немножко математики: в 2014 году меня осудили, дали мне 3,5 года испытательный срок, а сейчас 2021 год, но меня все равно продолжают судить по этому делу. Меня уже и невиновным признали, и состава преступления в этом нет, и все равно с упорством маньяка наше государство требует меня посадить по этому делу.