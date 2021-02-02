”Одного сажают, чтобы запугать миллионы”. Речь Навального в Мосгорсуде

Оппозиционер Алексей Навальный выступил с последним словом на суде о замене для него условного срока по делу ”Ив Роше” на реальный. Политик выразил уверенность, что главная цель этого процесса — запугать миллионы других россиян. RTVI опубликовал полную расшифровку речи Навального.
Я хотел бы начать с обсуждения правового вопроса, который мне кажется главным и немножко упущенным из этого обсуждения. Потому что выглядит все немножко странновато. Вот сидят двое, и один из них говорит: ”Давайте посадим за то, что являлся не по понедельникам, а по четвергам”. А другой говорит: ”А давайте посадим Навального за то, что он, выйдя из комы, немедленно не приехал к нам в инспекцию”. И идет это обсуждение, все обсуждают эти понедельники, четверги, когда кто должен был отправить какую-то бумажку и так далее.
Но я бы хотел сказать пару слов о небольшом слоне в этой комнате. Я хотел бы, чтобы вся пресса, которая пишет про этот процесс, все люди обратили внимание на то, что суть-то дела заключается в том, чтобы меня хотят посадить по делу, по которому я уже был признан невиновным. И по делу, которое уже признано сфабрикованным. Это не мое мнение, потому что если мы откроем любой учебник по уголовному праву, и, я надеюсь, ваша честь, вы это делали пару раз в своей жизни, мы увидим, что Европейский суд по правам человека является частью судебной системы России, коль уж Россия является членом Совета Европы. И эти решения обязательны.
И я, пройдя все необходимые стадии судебного процесса, обратился в Европейский суд. Европейский суд вынес решение, в котором черным по белому написал, что даже состава преступления нет. Следовательно, дело, по которому я нахожусь здесь почему-то в этой странной клетке, полностью сфабриковано. Мало того, Российская Федерация признала это решение. Половинчато, потому что мне даже выплатили компенсацию по этому делу, тем самым признав решение Европейского суда по правам человека. Несмотря на это, мой брат 3,5 года отсидел в тюрьме по этому делу, которое было признано сфабрикованным решением суда, которое обязательно здесь, на территории России. Я по этому делу просидел год под домашним арестом.
Когда испытательный срок заканчивался, меня за неделю до этого арестовали, привезли к вам в Симоновский суд и без защиты, всучив какого-то адвоката по назначению, продлили мне еще на год срок. Немножко математики: в 2014 году меня осудили, дали мне 3,5 года испытательный срок, а сейчас 2021 год, но меня все равно продолжают судить по этому делу. Меня уже и невиновным признали, и состава преступления в этом нет, и все равно с упорством маньяка наше государство требует меня посадить по этому делу.
Почему же по этому делу? Ну, на самом деле, уж чего-чего, а недостатка уголовных дел в отношении меня точно нет. Еще одно совершенно недавно возбудили. Тем не менее кому-то очень хочется, чтобы я ни одного шага как свободный человек не сделал по территории нашей страны, вернувшись. С момента пересечения границы я оказался арестантом.
И мы знаем кому. Мы знаем, почему это случилось. Причина этого всего — ненависть и страх одного человека, живущего в бункере. Потому что я нанес ему смертельную обиду тем, что я просто выжил после того, как меня попытались убить по его приказу. Я выжил благодаря хорошим людям — пилотам и врачам. Потом я его еще сильнее обидел тем, что выжив, я не спрятался, живя где-то под охраной или в каком-то бункере поменьше, который я мог бы себе позволить. А потом случилось вообще страшное — мало того, что я выжил, мало того, что я не испугался и не спрятался, я участвовал еще и в расследовании своего собственного отравления.
И мы показали и доказали, что именно Путин, используя Федеральную службу безопасности, осуществил это покушение на убийство. И не я один был такой. И вот это сводит с ума этого маленького вороватого человечка в его бункере. Именно этот факт — то, что все вскрылось, понимаете? Нет никаких рейтингов, нет никакой огромной поддержки, ничего этого нет. Потому что выяснилось: для того, чтобы совладать с политическим оппонентом, у которого нет ни телевидения, ни политической партии, нужно просто попытаться его убить химическим оружием.
И, конечно, он просто сходит с ума от этого, потому что все убедились, что он просто чиновничек, которого случайным образом поставили на президентский пост. Который никогда не участвовал ни в дебатах, ни в выборах, и это единственный метод его борьбы — пытаться убить людей. Сколько бы он ни изображал из себя великого геополитика, великого мирового лидера, его главная обида в отношении меня заключается в том, что в историю он войдет именно как отравитель. Вот был Александр Освободитель или Ярослав мудрый, а будет у нас Владимир Отравитель трусов.
Я стою здесь, на этом месте, меня охраняет уже полиция, Росгвардия, половина Москвы оцеплена именно потому, что маленький человечек в бункере сходит с ума от того, что мы доказали и показали, что он не геополитикой занимается, а проводит совещания, на которых решает, кому воровать у политических оппонентов трусы, мазать химическим оружием и попытаться их убить.
Главное в этом процессе даже не то, чем он закончится для меня — посадят меня или не посадят. Посадить меня, в общем-то, не сложно. Главное, для чего это происходит, — чтобы запугать огромное количество людей. Это же так работает — одного сажают, чтобы испугать миллионы. У нас 20 миллионов человек за чертой бедности, у нас десятки миллионов живут, не имея ни малейших перспектив, десятки миллионов относятся именно к тем, про которых мы каждый день говорим: в Москве жизнь еще более-менее, отъедете за 100 километров — там полный швах. И вся страна живет в этом швахе, получая 20 тысяч рублей И они все молчат, и их пытаются заткнуть вот такими показательными процессами. Посадить вот этого, чтобы испугать миллионы. Кто-то вышел на улицу — посадить еще 5 человек, чтобы запугать 15 миллионов.
Главное, что я хочу сказать — этот процесс, я очень надеюсь, не будет воспринят людьми как сигнал того, что они должны больше бояться. Это же не демонстрация силы. Росгвардия, клетка — это же демонстрация слабости. Просто слабости. И миллионы и сотни тысяч посадить нельзя. И я очень надеюсь, что люди будут все больше и больше осознавать это. И когда они осознают — а такой момент придет — все это рассыпется, потому что вы не посадите всю страну.
Потому что вы всех этих людей, которых лишили перспектив, лишили будущего, которые живут в богатейшей стране и получают ноль от национальных богатств. Ноль получает от страны. Мы только по числу миллиардеров растем, остальное падает, понимаете. Я сижу в своей камере и слышу по репортажам, как подорожало масло, подорожали макароны и яйца. 2021 год, страна — экспортер нефти и газа. У вас вся страна говорит, что макароны подорожали и мы жить больше не можем. И вот вы этих людей лишили перспектив и вы этих людей пытаетесь запугать. И я призываю этих людей не бояться.
Бывает такое, когда беззаконие и произвол являются сутью политической системы, и это ужасно. Но бывает хуже, когда беззаконие и произвол наряжают на себя мундир прокурора или судейскую мантию. И в этом случае долг каждого человека — не подчиняться тем законам, которые обряжены в эти мантии. Я призываю к этому абсолютно всех.
Я как могу борюсь и буду продолжать это делать, несмотря на то, что сейчас, с учетом того, что, конечно, я оказался полностью под контролем этих людей, которые обожают все намазывать химическим оружием. Наверное, за мою жизнь никто не даст и три копейки, но тем не менее даже сейчас, даже со своего места я говорю, что я буду с вами бороться и призывать всех остальных не бояться вас и делать все, чтобы закон, а не ряженные в мундирах и мантиях, восторжествовали. И я приветствую всех тех, кто борется и кто не боится, всех честных людей.
Я приветствую и благодарю сотрудников ФБК, которые сейчас сидят под арестом, и всех остальных по всей стране, кто не боится и выходит на улицы, потому что у них есть такие же права, как и у вас, потому что наша страна принадлежит им в той же самой степени, как и вам, как и всем остальным. Мы такие же граждане и мы требуем нормального правосудия, нормального отношения к выборам, участия в выборах, участия в распределении национальных богатств. Да, мы всего этого требуем.
И я хочу сказать, что в России сейчас много хороших вещей. И самая хорошая вещь — это те самые люди, которые не боятся, которые не опускают глаза, которые не смотрят в стол и которые никогда не отдадут нашу страну кучке продажных чиновников, которые решили обменять нашу родину на свои дворцы, виноградники и аквадискотеки. Я не признаю вот это все представление, оно полностью лживо, оно не соответствует закону и я требую немедленного освобождения.
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