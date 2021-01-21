Один из фигурантов громкого дела о сексуальном насилии над мальчиками покончил с собой в Крестах. По делу проходил житель Эстонии

Тем временем в деле педофилов появился новый эпизод. События, которые легли в основу производства, происходили весной 2016 года. Ныне покойный охранник поделился данными 14-летнего мальчика с 59-летним начальником радиостанции научно-исследовательского судна ”Профессор Логачев”, который ныне находится под стражей. В квартире на Лёни Голикова тот самоудовлетворился за счёт школьника. 18 января по данному факту было возбуждено уголовное дело о развратных действиях.

Напомним, 59-летний мужчина был задержан в мае 2020 года в квартире на ул. Тамбасова в Санкт-Петербурге. С ним были два школьника. Кроме начальника радиостанции, следователей заинтересовали 54-летний охранник автостоянки в Кировском районе, 32-летний петербургский рок-музыкант и 37-летний уроженец Эстонии, который, по версии следствия, на протяжении минимум года с сообщником совершал в отношении двух 12-летних подростков насильственные действия сексуального характера.

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