Объявлена дата новой встречи в "нормандском формате" по урегулированию на Украине

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча глав МИД "нормандского формата" по урегулированию на Украине в формате видеоконференции запланирована на четверг, все стороны дали согласие.

"Завтра глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в видеоконференции министров иностранных дел "нормандского формата". Планируется обсудить выполнение минского комплекса мер и решений парижского саммита, который состоялся в декабре 2019 года", - сообщила Захарова на брифинге.

Как сообщил ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко, основной темой для России на видеоконференции глав МИД "нормандского формата" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) по урегулированию в Донбассе будет оценка выполнения решений саммита лидеров в Париже, состоявшего в ноябре прошлого года. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, он предвидит важный разговор в ходе предстоящей видеоконференции, но не ожидает какого-то результата по ее итогам.