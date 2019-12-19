Обмен пленными между Россией и Украиной в 2019 году не состоится

В свою очередь представитель России в КГ Борис Грызлов обвинил Киев в несоблюдении процедуры обмена. Кроме того, он заявил, что Украина якобы не хочет обсуждать отвод своей армии по линии соприкосновения. На саммите в Париже была достигнута договоренность о том, что под обмен подпадут заключенные, содержащиеся в российских и украинских тюрьмах, а также в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а также о дальнейшем отводе войск в трех дополнительных пунктах. Точные координаты для этого должны быть согласованы в Минске. Следующее заседание Контактной группы запланировано на 16 января.

В этот же день, 18 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой законопроект о продлении особого статуса сепаратистских регионов Донбасса еще на один год. Закон продлевает особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) до конца 2020 года. Согласно документу, особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона", в том числе после вывода с территории Украины "всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников".