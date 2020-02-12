"О коронавирусе с нами не говорят". Рассказ россиянки о карантине в Тюмени

Трехразовое питание, измерение температуры четыре раза в день и общий чат в WeChat: о том, как прошла первая неделя карантина у российских граждан, эвакуированных из Китая, DW рассказала 27-летняя студентка Марина Зайцева из Ярославской области. Девушка изучает в Германии биологию, а на момент вспышки коронавируса она гостила у своих знакомых в Китае. Зайцева была в одной из первых групп, вывезенных в Россию самолетами Минобороны.

- Как прошла первая неделя карантина? В каких условиях вы живете?

- Спокойно прошла. Условия мне, в принципе, нравятся: тепло, кормят три раза в день и очень приветливый персонал.

- А чем вас кормят?

- На завтрак — каша, бутерброды какие-то, яйца, масло. В обед — суп, мясо или рыба с гарниром, салат. Полноценный ужин. И еще в течение дня приносят фрукты.

- Еду приносят вам в комнату?

- Нет — кто-то из персонала везет по коридору тележку, на ней стоят кастрюли, что-то еще. Все это ставят на поднос и передают нам через дверь. Персонал полностью в защитной одежде: глаза закрыты большими очками, рот и нос — маской. Нет ни одного открытого участка тела.