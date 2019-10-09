NYT: cверхсекретное российское подразделение пытается дестабилизировать ситуацию в Европе, говорят представители спецслужб

Назначение в/ч 29155, о которой ранее не сообщалось, свидетельствует о том, насколько активно президент России Владимир Путин борется с Западом, ведя против него свою так называемую гибридную войну, в которой сочетаются пропаганда, хакерские атаки и распространение дезинформации, а также проводя политику открытой военной конфронтации.

”Я думаю, мы забыли, насколько по своей сути жестокими могут быть русские”, — сказал Питер Цвак (Peter Zwack), отставной офицер военной разведки и бывший атташе по вопросам обороны в посольстве США в Москве, который сказал, что он не знал о существовании этой воинской части.

В СМС-сообщении пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков предложил обратиться с вопросами о в/ч 29155 в Министерство обороны России. На запрос о комментариях Министерство не ответило.

Войсковая часть, скрытая за бетонными стенами 161-го Центра подготовки специалистов на востоке Москвы, находится в ведении Главного разведывательного управления, российской военной разведки, известной как ГРУ.

Хотя многое в операциях ГРУ остается загадкой, западные спецслужбы начали получать более четкое представление о внутренней организации этой структуры. По словам американских чиновников, за несколько месяцев до президентских выборов 2016 года два работника двух киберподразделений ГРУ, известных как в/ч 26165 и в/ч 74455, взломали серверы Национального комитета Демократической партии и штаба Хиллари Клинтон, а затем опубликовали их внутреннюю переписку компрометирующего характера.

В прошлом году Роберт Мюллер, специальный прокурор, курировавший расследование вмешательства России в выборы 2016 года, предъявил обвинения более чем десятку военнослужащих этих частей, хотя все они по-прежнему остаются на свободе. Хакерские группы в основном действуют из Москвы, за тысячи километров от объектов своих атак.

Что же касается военнослужащих в/ч 29155, они совершают поездки в европейские страны и обратно. Некоторые из них имеют награды как ветераны самых кровопролитных войн, которые вела Россия, в том числе в Афганистане, Чечне и на Украине. Операции, проводимые военнослужащими этой части, настолько засекречены, что, по оценкам западных спецслужб, о существовании части, скорее всего, не знают даже другие оперативники ГРУ.

Эта войсковая часть, по-видимому, представляет собой сплоченное сообщество. На фотографии, сделанной в 2017 году, можно увидеть командира этой воинской части генерал-майора Андрея Аверьянова на свадьбе дочери, на нем серый костюм и галстук-бабочка. Он позирует с полковником Анатолием Чепигой, одним из двух офицеров, обвиняемых в Великобритании в связи с отравлением бывшего агента разведки Сергея Скрипаля.

”Это подразделение ГРУ, которое активно действует на протяжении многих лет по всей Европе, — сказал сотрудник службы безопасности из Европы, согласившийся обсуждать вопросы, представляющие собой секретную информацию, на условиях анонимности. — Было неожиданностью то, что русские, ГРУ, оперативники этой войсковой части почувствовали себя безнаказанными настолько, что начали вести эту крайне враждебную деятельность в дружественных странах. Это стало шоком”.

Каждая из четырех операций, связанных с этой войсковой частью, в той или иной степени привлекла внимание общественности, хотя власти не сразу убедились в том, что они связаны между собой. Западные спецслужбы впервые вычислили деятельность оперативников этой части в 2016 году после неудавшегося переворота в Черногории, во время которого в соответствии заговором, организованным двумя офицерами этой части, планировалось убить премьер-министра страны и захватить здание парламента.

Но спецслужбы начали понимать, что конкретной задачей оперативников этой части является дестабилизация обстановки, только после отравления в марте 2018 года бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, предавшего Россию и занимавшегося шпионажем в пользу Великобритании. Скрипаль и его дочь, Юлия в результате воздействия высокотоксичного нервнопаралитического вещества оказались в тяжелейшем состоянии, но выжили.