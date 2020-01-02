Новогодний подарок: житель Москвы выиграл 14 миллионов евро в лотерею

Житель Москвы выиграл один миллиард рублей (примерно 14 363 000 евро) в новогоднем розыгрыше лотереи ”Русское лото”, пишет "Медуза".
Как сообщается на сайте компании ”Столото”, это абсолютный рекорд в истории российских лотерей. Имя победителя пока неизвестно.
Номер билета — 131626314944. Выигрыш ему принесла комбинация 85 17 29 69 7 22 19, сообщает телеканал НТВ, транслировавший лотерею.
В ходе розыгрыша в общей сложности выиграли 23 801 695 билетов. Общая сумма выигрышей составила 3 507 979 503 рубля (около 50 миллионов евро).
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