Новогодний подарок: житель Москвы выиграл 14 миллионов евро в лотерею

Житель Москвы выиграл один миллиард рублей (примерно 14 363 000 евро) в новогоднем розыгрыше лотереи ”Русское лото”, пишет "Медуза".
Как сообщается на сайте компании ”Столото”, это абсолютный рекорд в истории российских лотерей. Имя победителя пока неизвестно.
Номер билета — 131626314944. Выигрыш ему принесла комбинация 85 17 29 69 7 22 19, сообщает телеканал НТВ, транслировавший лотерею.
В ходе розыгрыша в общей сложности выиграли 23 801 695 билетов. Общая сумма выигрышей составила 3 507 979 503 рубля (около 50 миллионов евро).
Шведский биатлонист Самуэльссон описал Россию в трёх словах
Видео победы российского бойца нокаутом в поединке за миллион
Глушаков: "Пошёл этот 2019-й в баню"
Жителя Белоруссии казнили за жестокое убийство женщин