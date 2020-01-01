Новогоднее поздравление Путина собрало более 20 000 дизлайков в YouTube

Ролик с новогодним поздравлением президента РФ Владимира Путина собрал более 20 000 дизлайков при 300 000 просмотрах и 7 000 лайков.
Такое соотношение лайков и дизлайков не характерно для роликов данного канала: например, выступление Светланы Сургановой на квартирнике Евгения Маргулиса собрало 36 дизлайков при 2 тысячах лайков, выпуск программы "Секрет на миллион: Анна Семенович" - полторы тысячи дизлайков при 8 тысячах лайков, и даже на прямой трансляции телеканала в YouTube положительных реакций существенно больше, чем отрицательных.
Интересно, что тот же ролик на официальном YouTube-канале "России 24" вышел отключенной функцией лайков и дизлайков.
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