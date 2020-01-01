Новогоднее поздравление Путина собрало более 20 000 дизлайков в YouTube

Такое соотношение лайков и дизлайков не характерно для роликов данного канала: например, выступление Светланы Сургановой на квартирнике Евгения Маргулиса собрало 36 дизлайков при 2 тысячах лайков, выпуск программы "Секрет на миллион: Анна Семенович" - полторы тысячи дизлайков при 8 тысячах лайков, и даже на прямой трансляции телеканала в YouTube положительных реакций существенно больше, чем отрицательных.

Интересно, что тот же ролик на официальном YouTube-канале "России 24" вышел отключенной функцией лайков и дизлайков.

Владимир Путин Фото: Скриншот выступления президента России