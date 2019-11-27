"Новая газета": город в Карелии накрыла экологическая катастрофа. Он всего в 300 км от границы Евросоюза
Российское издание "Новая газета" пишет об экологической катастрофе в карельском городе Сегежа.
Российское издание "Новая газета" пишет об экологической катастрофе в карельском городе Сегежа.
Утром 13 ноября в Сегеже привычно запахло тухлыми яйцами — так пахнет сероводород. Снег окрасился в желтый цвет, а днем 14 ноября с неба начали падать птицы. Замертво. Их разносили в зубах по городу бездомные собаки. Днем 18 ноября на город опустился зловонный туман. Снег, птиц и запах сероводорода экоактивисты связали с выбросами на Сегежском целлюлозно-бумажном комбинате.
Жительница города Наталья Торопова нашла мертвую птицу рядом с домом.
— У меня во дворе было очень много птиц. Они начали падать еще до 13 числа, на аллее валялись. А потом смог появился сильный, я сама под него попала. И началось — птицы стаями начали умирать на бульваре. Ворон много, почему-то они живучие, они у нас прописались на месте голубей. Многие соседи собирали коматозных птиц и брали домой. А если инфекция? Они были в контакте, и тут всплеск может быть, — рассказала она.
Расстояние до границы с Финляндией от Сегежи — около 300 км.
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