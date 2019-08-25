Норвежские сейсмологи зафиксировали под Северодвинском второй взрыв

Взрыв на военном полигоне близ села Ненокса под Северодвинском 8 августа, ставший причиной смерти нескольких человек, повлек за собой второй взрыв спустя два часа, из-за которого, по-видимому, произошел всплеск радиации. К таким выводам пришли в Норвежском сейсмологическом центре (НОРСАР), сообщает в пятницу, 23 августа, агентство Reuters.

Сотрудники центра предполагают, что второй взрыв, скорее всего, произошел на крылатой ракете, работающей на радиоактивном топливе. В связи с этим он был зафиксирован инфразвуковыми датчиками давления воздуха, а не сейсмическими мониторами.

"Мы зарегистрировали два взрыва, последний из которых совпал по времени с сообщениями об увеличении радиации", — заявила глава НОРСАР Анне Стреммен Люкке. По ее словам, оба взрыва были зарегистрированы в инфразвуковой системе центра, кроме того, первый был также зафиксирован и сейсмологами.

Губернатор Архангельской области отрицает второй взрыв

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов в разговоре с агентством "Интерфакс" назвал сообщения о втором взрыве "очередным витком дезинформации". Он утверждает, что последствия инцидента под Северодвинском "не несут никакой угрозы". Власти Северодвинска также не подтвердили информацию о двух взрывах.

В свою очередь, государственное агентство "Росатом" на запрос Reuters ответило, что в аварии участвовал изотопный источник питания, не предоставив иной информации. Минобороны РФ на запрос журналистов не ответило.