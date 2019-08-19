"Никто не имеет права доводить ситуацию до столкновений с властями". Путин впервые за месяц высказался о московских протестах

"По поводу беспорядков в Москве. Все это связано с электоральным циклом. В сентябре этого года должны состояться выборы в региональные органы власти, в том числе в московские. В 2014 году, когда были предыдущие выборы, на выборы не были допущены примерно 111 человек. По различным причинам избирательная комиссия за соответствующие нарушения этих людей не допустила до выборов.

В этом году до выборов не допущены 57 человек. Тоже за очевидные нарушения в ходе избирательной кампании. Там просто фальсифицированные подписи, как утверждают эксперты избирательной комиссии. Существует законный способ разрешения споров — это судебные процедуры. И есть прецеденты, когда обратившиеся в суд незарегистрированные кандидаты отстояли свое право избираться. Такие прецеденты уже есть. Минимум в отношении одного человека принято решение допустить его к выборам.

Что касается самих вот этих событий, то, думаю, что не скажу ничего нового. Граждане имеют право на мирные, в соответствии с действующим законом, протесты, а власти должны обеспечить реализацию этих прав. Но никто — ни власти, ни какие-то группы граждан, — не имеют права нарушать действующие законы и доводить ситуацию до абсурда либо до столкновений с властями. Это нарушение закона, и все, кто виновен в этих нарушениях, должны быть привлечены к ответственности в соотвествии с этим самым российским законом.