"Никто не имеет права доводить ситуацию до столкновений с властями". Путин впервые за месяц высказался о московских протестах

Как мы знаем, не только в России происходят события подобного рода. Я в гостях и мне неудобно об этом говорить, но вынужден, поскольку вы задаете такие вопросы. Мы все знаем события, связанные с так называемыми ”желтыми жилетами”, в ходе которых, как нам кажется, по нашим подсчетам, погибли 11 человек. Две с половиной тысячи получили ранения, две тысячи полицейских в том числе. Мы бы не хотели, чтобы подобные события происходили в российской столице и будем делать все, чтобы наша внутриполитическая ситуация развивалась строго в рамках действующего закона.
Дважды в июле и в августе этого года были проведены массовые мероприятия, митинги, тех граждан, которые хотели выразить подобным образом свой протест. Они были заявлены, эти мероприятия, и санкционированы властями. Прошли мирно и без всяких эксцессов. Я хотел бы, чтобы и у нас в дальнейшем все происходило именно таким образом, и в других странах".
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