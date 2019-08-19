19.08.2019, 21:31

"Никто не имеет права доводить ситуацию до столкновений с властями". Путин впервые за месяц высказался о московских протестах

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rus.delfi.ee
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Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.Foto: Karli Saul

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном на Лазурном берегу впервые высказался по поводу массовых акций за честные выборы в Москве, которые продолжаются уже больше месяца. "Медуза" приводит его слова.

"По поводу беспорядков в Москве. Все это связано с электоральным циклом. В сентябре этого года должны состояться выборы в региональные органы власти, в том числе в московские. В 2014 году, когда были предыдущие выборы, на выборы не были допущены примерно 111 человек. По различным причинам избирательная комиссия за соответствующие нарушения этих людей не допустила до выборов.

В этом году до выборов не допущены 57 человек. Тоже за очевидные нарушения в ходе избирательной кампании. Там просто фальсифицированные подписи, как утверждают эксперты избирательной комиссии. Существует законный способ разрешения споров — это судебные процедуры. И есть прецеденты, когда обратившиеся в суд незарегистрированные кандидаты отстояли свое право избираться. Такие прецеденты уже есть. Минимум в отношении одного человека принято решение допустить его к выборам.

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Что касается самих вот этих событий, то, думаю, что не скажу ничего нового. Граждане имеют право на мирные, в соответствии с действующим законом, протесты, а власти должны обеспечить реализацию этих прав. Но никто — ни власти, ни какие-то группы граждан, — не имеют права нарушать действующие законы и доводить ситуацию до абсурда либо до столкновений с властями. Это нарушение закона, и все, кто виновен в этих нарушениях, должны быть привлечены к ответственности в соотвествии с этим самым российским законом.

Как мы знаем, не только в России происходят события подобного рода. Я в гостях и мне неудобно об этом говорить, но вынужден, поскольку вы задаете такие вопросы. Мы все знаем события, связанные с так называемыми ”желтыми жилетами”, в ходе которых, как нам кажется, по нашим подсчетам, погибли 11 человек. Две с половиной тысячи получили ранения, две тысячи полицейских в том числе. Мы бы не хотели, чтобы подобные события происходили в российской столице и будем делать все, чтобы наша внутриполитическая ситуация развивалась строго в рамках действующего закона.

Дважды в июле и в августе этого года были проведены массовые мероприятия, митинги, тех граждан, которые хотели выразить подобным образом свой протест. Они были заявлены, эти мероприятия, и санкционированы властями. Прошли мирно и без всяких эксцессов. Я хотел бы, чтобы и у нас в дальнейшем все происходило именно таким образом, и в других странах".

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