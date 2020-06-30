"Никто не должен чувствовать себя в безопасности": Михаил Козырев сравнил дело Серебренникова с делом ЮКОСа

В интервью он высказал мнение, что дело ”Седьмой студии” напоминает дело ЮКОСа. По словам Козырева, дела Михаила Ходорковского и Кирилла Серебренникова несут одну и ту же цель — подчеркнуть, что в России никто не находится в безопасности.

”Если оставить в стороне все ахи и охи по поводу того, что мы уже даже условному договору радуемся, хотя на самом деле люди невиновны, и задать вопрос глобально, — зачем вообще все это было? — то у меня это так называемое ”Театральное дело” очень сильно резонирует с делом ЮКОСа и с Михаилом Ходорковским, потому что и там, и тут между строк читается одна главная телега для нас всех — никто не должен чувствовать себя в безопасности”, — сказал он.

Музыкальный критик подчеркнул, что богатство или известность не обезопасят человека от сфабрикованных дел.

”Вы думаете, вы деятели культуры, что ли? Вы думаете, вы очень богатый человек? Вы думаете, что вы накачали себе нефти, и вас это обойдет? Вы думаете, у вас в Каннах демонстрируется кино? Ни один человек в России не будет чувствовать себя в безопасности. Для этого мы показательно посадили самого богатого человека в стране, а потом мы сделали дело против самого талантливого режиссера”, — сказал Козырев.