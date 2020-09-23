Никита Михалков заявил, что фото с протестов в Беларуси — ”компьютерная графика”
Российский режиссёр Никита Михалков усомнился в масштабах протестов в Беларуси и заявил, что на фото с митингов людей добавляли с помощью компьютерной графики. Своё мнение он высказал в очередном выпуске своей передачи ”Бесогон TV”, на это обратил внимание белорусский сайт Tut.by.
Вот это похоже на правду: как появился COVID
Зачем Валентина Петренко делает эту ужасную прическу
От красавца в бабочке до опустившегося алкоголика. Драма Иванова
Правила въезда в Россию изменят: что поменяется