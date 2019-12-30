Нийнистё и Путин поздравили друг друга и обсудили ряд важных вопросов
Президент Финляндии Саули Ниинистё и его российский коллега Владимир Путин в понедельник провели телефонный разговор, сообщает канцелярия президента Финляндии.
Президент Финляндии Саули Ниинистё и его российский коллега Владимир Путин в понедельник провели телефонный разговор, сообщает канцелярия президента Финляндии.
Согласно информации канцелярии, главы государств обменялись традиционными новогодними поздравлениями и побеседовали об отношениях, связывающих Финляндию и Россию. Также на повестке были международные вопросы, в частности, ситуация в Сирии, Ливии и Украине, передает yle.fi.
Российское информагентство ТАСС сообщает, что Путин поделился с Ниинистё мерами, с помощью которых он намеревается разрешить украинский кризис. Согласно ТАСС, Ниинистё назвал обмен пленными дружественным жестом.
Украина и поддерживаемые Россией сепаратисты из Восточной Украины в воскресенье обменялись пленными.
Согласно ТАСС, президенты довольны состоянием двусторонних отношений между Финляндией и Россией, и в них входит, согласно Кремлю, ”регулярный политический диалог” и ”взаимовыгодное сотрудничество в сфере торговли”.
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