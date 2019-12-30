Нийнистё и Путин поздравили друг друга и обсудили ряд важных вопросов

Согласно информации канцелярии, главы государств обменялись традиционными новогодними поздравлениями и побеседовали об отношениях, связывающих Финляндию и Россию. Также на повестке были международные вопросы, в частности, ситуация в Сирии, Ливии и Украине, передает yle.fi.

Российское информагентство ТАСС сообщает, что Путин поделился с Ниинистё мерами, с помощью которых он намеревается разрешить украинский кризис. Согласно ТАСС, Ниинистё назвал обмен пленными дружественным жестом.

Украина и поддерживаемые Россией сепаратисты из Восточной Украины в воскресенье обменялись пленными.

Согласно ТАСС, президенты довольны состоянием двусторонних отношений между Финляндией и Россией, и в них входит, согласно Кремлю, ”регулярный политический диалог” и ”взаимовыгодное сотрудничество в сфере торговли”.