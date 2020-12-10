Нидерланды высылают двух российских дипломатов за шпионаж

По данным телеканала, AIVD разоблачила двух российских дипломатов как шпионов.
Отмечается, что МИД стран объявил их персонами нон грата, дипломатам предписывается покинуть страну.
”Они являются офицерами СВР (Служба внешней разведки. — прим. ред.). Они работали под прикрытием в качестве аккредитованных дипломатов в посольстве России в Гааге ”, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в служебной машине помощника военного атташе России в Нидерландах был обнаружен ”жучок” — в этой связи 17 августа в МИД РФ была вызвана временная поверенная в делах европейского королевства Доминик Баккер-Кюлинг.
Москва выразила представителю Нидерландов решительный протест в связи с произошедшим и указала на безусловное недопущение подобной практики в будущем.
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