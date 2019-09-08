08.09.2019, 10:24

Нидерланды попросили РФ выдать свидетеля по делу малайзийского "боинга", из-за которого чуть не сорвался обмен заключенными с Украиной

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NEWSru.com
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Нидерланды попросили РФ выдать свидетеля по делу малайзийского "боинга", из-за которого чуть не сорвался обмен заключенными с Украиной
Foto: Serhii Nuzhnenko, AFP

Нидерланды выразили сожаление по поводу возвращения в Россию ключевого свидетеля по делу о сбитом над Донбассом малайзийском "боинге" Владимира Цемаха, и попросили РФ передать его следствию. Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок сообщил, что Гаага ранее "на очень высоком уровне" несколько раз просила Киев не допустить выдачу Цемаха в рамках обмена заключенными с Россией, передает DW со ссылкой на AFP.

"Правительство глубоко сожалеет о том, что Цемах под давлением Российской Федерации стал частью этого обмена, что означает, что он в настоящее время находится в России", — написал Блок парламенту. Хотя голландским следователям удалось допросить Цемаха до отправки в Россию, Блок назвал его участие в обмене "весьма прискорбным". Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию выдать Цемаха стране, сообщает телеканал NOS.

Именно из-за допроса свидетеля по делу МН-17 обмен заключенными между Россией и Украиной пришлось задержать. Президент Украины Владимир Зеленский ранее в субботу рассказал журналистам, что из-за допроса Цемаха обмен был под угрозой срыва. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что включение Цемаха в список на обмен заключенными было обязательным условием Москвы, без этого переговоры об обмене сорвались бы.

Ранее Киевский апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство. Украинские власти подозревали его в участии в деятельности террористической организации и организации теракта, но обвинений, связанных с крушением "боинга" 17 июля 2014 года, ему предъявлено не было.

Владимир Цемах — бывший командир ПВО в городе Снежное на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики. Именно в Снежном был замечен зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, согласно выводам международной следственной группы, был сбит малайзийский Boeing МН-17.

В конце июня 2019 года СБУ задержала Цемаха в его квартире в Снежном и переправила на территорию, подконтрольную Украине. Суд арестовал его на два месяца, до конца августа, по обвинению в создании террористической группы или террористической организации. Цемаху грозило до 15 лет лишения свободы.

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