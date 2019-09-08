Нидерланды попросили РФ выдать свидетеля по делу малайзийского "боинга", из-за которого чуть не сорвался обмен заключенными с Украиной(23)
Нидерланды выразили сожаление по поводу возвращения в Россию ключевого свидетеля по делу о сбитом над Донбассом малайзийском "боинге" Владимира Цемаха, и попросили РФ передать его следствию. Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок сообщил, что Гаага ранее "на очень высоком уровне" несколько раз просила Киев не допустить выдачу Цемаха в рамках обмена заключенными с Россией, передает DW со ссылкой на AFP.
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