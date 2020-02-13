Нидерланды отклонили предложение Москвы о суде по делу MH17 в России

Власти Нидерландов ответили отказом на предложение Москвы провести в России судебные процессы в отношении трех россиян, подозреваемых в причастности к катастрофе малайзийского пассажирского "Боинга" в Донбассе. В Гааге такой вариант не рассматривается и не считается возможным, сообщил министр безопасности и юстиции Нидерландов Фердинанд Грапперхаус в письме парламенту, которое было обнародовано вечером в среду, 12 февраля.

Россия направила соответствующий запрос в октябре 2019 года, указал далее министр. Он подчеркнул, что власти в Гааге "полностью уверены в независимости и качестве нидерландского правосудия". Суд над четырьмя фигурантами дела о крушении самолета "является важным шагом в установлении правды и справедливости для всех 298 жертв рейса MH17 и их родственников", пояснил далее Грапперхаус.

Процесс начнется 9 марта

9 марта в здании суда строгого режима, расположенном близ амстердамского аэропорта Схипхол начнется судебный процесс в отношении трех граждан РФ и одного украинца, которых обвиняют в причастности к гибели 298 человек, находившихся на борту малайзийского самолета. Трое россиян — это бывший "министр обороны" так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза), а гражданин Украины — Леонид Харченко (Крот).