Нидерланды обвинили Россию в препятствовании расследованию по делу MH17

Российские власти каждый раз отвечали Нидерландам, что местонахождение Цемаха им неизвестно. Нидерландская прокуратура обвинила Москву, в том, что она предоставила возможность украинцу Цемаху, воевавшему на стороне сепаратистов, вернуться в Донбасс.

Власти Украины передали Владимира Цемаха, считавшегося ключевым свидетелем по делу MH17, Москве в сентябре в рамках обмена пленными. Решение Киева включить его в список для обмена заключенными с Россией стало крайне болезненным и для Нидерландов, и для родственников жертв сбитого MH17. Через несколько дней Нидерланды заявили, что переквалифицировали Цемаха в подозреваемые по делу.

Дело о крушении самолета над Донбассом

Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой над территорией Донецкой области 17 июля 2014 года. Все находившиеся на его борту 298 человек погибли.

В мае 2018 года Международная следственная группа (JIT) представила доклад о крушении самолета. В нем говорится, что ЗРК "Бук", из которого сбили самолет, доставили пророссийским сепаратистам с базы российской 53-й зенитной ракетной бригады, расположенной под Курском. В июне 2019 года JIT назвала имена трех россиян и одного украинца, подозреваемых в причастности к катастрофе. По ее данным, непосредственное отношение к крушению "Боинга" имеют бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский, полковник Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.