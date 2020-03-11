11.03.2020, 11:05

Ни одного против: Госдума приняла пакет поправок к Конституции. Путин получает право избираться на новый срок

 (10)
EST
Владимир Путин в Госдуме РФ
Владимир Путин в Госдуме РФФото: Bai Xueqi/Xinhua

Государственная Дума во вторник приняла во втором чтении законопроект ”О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти”, представляющий собой пакет поправок к Конституции, передает РБК.

В общий список вошла и поправка, с инициативой принятия которой депутат Валентина Терешкова выступила уже после начала пленарного заседания. В соответствии с этой нормой действующий президент России Владимир Путин получает право избираться на новый срок.

После выступления Терешковой председатель Госдумы Вячеслав Володин объявил перерыв в заседании, объяснив это необходимостью проведения консультаций с Путиным. Вскоре после этого президент лично приехал в Госдуму и выступил перед депутатами, сказав, что не против пойти на новые выборы при условии, что дающая ему такое право норма будет одобрена на общероссийском голосовании, а Конституционный суд признает ее соответствующей принципам Основного закона.

Читайте также:

Всего ко второму чтению было подготовлено около 400 поправок, из которых в итоговый текст законопроекта попало около половины. Рассмотрение законопроекта в третьем чтении состоится в Госдуме в среду, 11 марта, после чего закон будет направлен в Совет Федерации.

Вступить в силу поправки могут лишь после всероссийского голосования по изменениям в Конституцию. Оно запланировано на 22 апреля.

Читайте также: