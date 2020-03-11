Ни одного против: Госдума приняла пакет поправок к Конституции. Путин получает право избираться на новый срок

"За" проголосовали 382 депутата, воздержались - 44, против - 0 pic.twitter.com/TQLuukWqoX — Государственная Дума (@dumagovru) March 10, 2020

В общий список вошла и поправка, с инициативой принятия которой депутат Валентина Терешкова выступила уже после начала пленарного заседания. В соответствии с этой нормой действующий президент России Владимир Путин получает право избираться на новый срок.

После выступления Терешковой председатель Госдумы Вячеслав Володин объявил перерыв в заседании, объяснив это необходимостью проведения консультаций с Путиным. Вскоре после этого президент лично приехал в Госдуму и выступил перед депутатами, сказав, что не против пойти на новые выборы при условии, что дающая ему такое право норма будет одобрена на общероссийском голосовании, а Конституционный суд признает ее соответствующей принципам Основного закона.

Всего ко второму чтению было подготовлено около 400 поправок, из которых в итоговый текст законопроекта попало около половины. Рассмотрение законопроекта в третьем чтении состоится в Госдуме в среду, 11 марта, после чего закон будет направлен в Совет Федерации.