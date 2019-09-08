”Незаконные технологии из 90-х". В России сообщили о подвозах и подкупах избирателей

Подвозы и подкупы избирателей, по словам Мельконьянца, ”в массовом порядке” использовались на выборах в Сибири и на Дальнем Востоке. Есть отдельные проблемы с надомным голосованием и с обеспечением прав наблюдателей, добавил он. Кроме того, сообщалось о нападениях на наблюдателей и попытках не допустить их к документам, передает "Медуза".

Количество нарушений, подчеркнул сопредседатель ”Голоса”, в разных регионах разное — ”где-то жарко, где-то поспокойней”. Например, в Москве есть отдельные нарушения, но они не носят массовый и критический характер.

В целом по России, считает Мельконьянц, ”каких-либо из ряда вон выходящих случаев нарушений, ущемлений избирательных прав нет”.

8 сентября в России единый день голосования. Проходят более пяти тысяч выборов разного уровня. В частности, в 16 регионах, включая Санкт-Петербург, избирают губернаторов. В 13 регионах, в том числе в Москве, проходят выборы в законодательные собрания и областные думы.

Ранее ”Команда Навального” сообщала о попытках подкупа избирателей и необычно большом числе желающих проголосовать на дому в Петербурге, а также о подвозе избирателей в Пензе.