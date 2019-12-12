"Непонятно, кто там сильнее: Зеленский или националисты". Путин против того, чтобы украинские войска выходили к границе России(13)
Видео с выступлением российского лидера опубликовано в Twitter журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова.
Видео с выступлением российского лидера опубликовано в Twitter журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова.
"Украинская сторона все время ставит вопрос – дайте нам закрыть войсками границу, - цитирует Путина Смирнов. - Ну я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет (массовая резня во время войны в Югославии, - прим. RusDelfi)! Мы же видели, как Зеленский вел дискуссию с националистами. Непонятно, кто там сильнее, что там произойдет и кто будет руководить националистами, когда они туда [на Донбасс] войдут без обеспечения гарантий людям".
Как отметил Путин, у них с президентом Украины Владимиром Зеленским во время встречи во Франции возникли разногласия относительно контроля украинскими войсками восточной границы с РФ, сообщает "Обозреватель".
Путин: Украинская сторона все время ставит вопрос - дайте нам закрыть войсками границу. Ну я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет! Мы же видели, как Зеленский вел дискуссию с националистами. Непонятно,кто там сильнее и кто будет руководить ими, когда они туда войдут pic.twitter.com/e6seGQSsgo— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 10, 2019
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