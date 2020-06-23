Немцов выиграл суд у Лужкова посмертно

Решение связано с тяжбой между Немцовым и мэром Москвы Юрием Лужковым. Оба участника процесса уже умерли.

В 2009 году Немцов вместе с Владимиром Миловым выпустили доклад "Лужков: итоги" о 17-летнем правлении мэра Москвы и о коррупции в городе. Мэрия и Лужков объявили, что будут судиться за клевету.

В "Коммерсанте" вышла статья Марии-Луизы Тирмастэ об этом докладе и о грядущем судебном разбирательстве. В публикации пресс-секретарь мэра Сергей Цой отмечал, что Немцов и Лужков — "разновеликие фигуры": "Что их равнять?! Лужков — это фигура, а Немцов — ничего, в тысячекилометровом приближении не сравнится с мэром столицы".

Немцов в той же статье выражает готовность представить доказательства коррупции мэра в суде и добавляет: "Я абсолютно согласен с Цоем, что мы с Лужковым разновеликие фигуры: я считаю, что Лужков — коррупционер и вор, а я — нет!".

После этого Лужков потребовал через суд опровержения фразы из доклада о том, что коррупция пронизывает практически все сферы деятельности исполнительной власти в Москве, а также слова Немцова из статьи "Коммерсанта" о том, что московский мэр — "вор и коррупционер".

Замоскворецкий суд признал эти утверждения клеветническими и взыскал с Немцова и ИД "Коммерсантъ" по 500 000 рублей компенсации в пользу Лужкова. Это решение подтвердил Мосгорсуд. Немцов летом 2010 года обжаловал эти решения в Страсбурге.

В решении ЕСПЧ указывает, что взысканная в пользу Лужкова российским судом сумма не преследовала "насущной социальной потребности" и не была необходима в демократическом обществе. Кроме того, назначение необоснованно высокой суммы компенсации (Лужкову в общей сложности был присужден 1 млн рублей) оказывает сковывающее воздействие на свободу выражения мнений.

Также суд указал, что газета "Коммерсантъ" и написавшая статью журналистка не должны нести ответственность за клевету, так как опубликовали не собственное выступление, а комментарий Немцова.

"Суд вновь подтверждает свой неизменный подход, согласно которому ответственность лица за диффамацию не должна выходить за рамки его собственных слов. Наказание журналиста за содействие распространению заявлений, сделанных другим лицом, серьезно затруднило бы вклад прессы в обсуждение вопросов, представляющих общественный интерес, и не должно предусматриваться, если только для этого нет особо веских причин", — отмечают в ЕСПЧ.