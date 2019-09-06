Неизвестный ударил электрошокером главу избирательной комиссии РФ Памфилову

”Прибывшие в кратчайшие сроки на место происшествия сотрудники полиции установили, что потерпевшей является председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова. Злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся”, — заявила она.
Как позднее сообщили в СМИ, Элла Памфилова здорова, в данный момент она принимает участие в международной конференции в столице России.
Памфилова подвергалась многочисленной критике из-за недопуска оппозиционных депутатов на выборы в Мосгордуму.
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