«Недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать». Навальный рассказал о восстановлении после отравления

По словам политика, сейчас он не может самостоятельно налить воды или взять в руки телефон, но еще недавно он не мог разговаривать и никого не узнавал. ”Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: Алексей, я принес доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово. Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова”, — рассказал Навальный.

”Давайте расскажу, как идёт мое восстановление. Это уже ясная дорога, хоть и неблизкая. Все текущие проблемы вроде того, что телефон в моих руках бесполезен, как камень, а налить себе водички превращается в целый аттракцион, — сущая ерунда.

Объясню. Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: Алексей, я принёс доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово. Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают? Где найти слово и как сделать так, чтобы оно что-то означало? Все это было решительно непонятно. Впрочем, как выразить своё отчаяние, я тоже не знал и поэтому просто молчал. И это я еще описываю поздний этап, который сам помню.

Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идёт по лестнице, но зато он думает: ”о, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт”. А раньше бы просто тупо стоял и смотрел.

Так что много проблем ещё предстоит решить, но потрясающие врачи университетской Берлинской клиники ”Шарите” решили главную. Они превратили меня из ”технически живого человека” в того, кто имеет все шансы снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества — человеком, который умеет быстро листать инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки”.