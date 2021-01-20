"Небольшая комната, окно, железная кровать". Опубликовано обращение Навального из "Матросской тишины"

В обращении он в очередной раз подчеркнул, что не жалеет о том, что вернулся в Россию. "Иначе я поступить не мог, и в этом нет ни пафоса, ни жертвенности, ни фатализма — полностью рациональный выбор", — отметил Навальный, добавив, что отказывается мириться с беззаконием в России и "молчать, слушая бессовестную ложь Путина и его друзей, погрязших в коррупции".

Политик рассказал также об условиях своего содержания — "небольшая комната, окно, железная кровать".

В заключение Навальный отметил, что единственные, кого боится власть — это те, кто "борется как может". Политик призвал присоединяться к таким людям.

Ранее во вторник секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников сообщил, что посетил Навального в СИЗО. Со слов Мельникова, оппозиционер содержится один в трехместной камере, поскольку после прибытия из-за границы должен пройти двухнедельный карантин. В камере, как утверждает секретарь ОНК, есть холодильник, электрический чайник, телевизор и горячая вода.

"Алексей Анатольевич сказал комиссии, что он рад снова оказаться на Родине и поблагодарил за поддержку. Навальный сказал, что со стороны сотрудников учреждения морального и физического давления на него не оказывается", — написал Мельников в своем Telegram-канале.

Напомним, Алексея Навального отправили под арест в следственный изолятор "Матросская тишина" в понедельник. Вечером в воскресенье он вернулся в Россию из Германии, где проходил курс реабилитации после отравления боевым ядом "Новичок". В СИЗО Навальный должен пробыть до суда о замене ему условного срока на реальный по приговору, который был вынесен в 2014 году по делу "Ив Роше". Заседание назначено на 2 февраля.