"Не в отставку надо было, а под суд": как читатели RusDelfi отреагировали на роспуск правительства России

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Vladimir Putini Otseliin Foto: Alexander Ryumin, Alexander Ryumin/TASS

Путин хочет переписать Конституцию, сделал Медведева заместителем председателя Совета безопасности, а тот распустил правительство. Что об этих решениях думают комментаторы RusDelfi?



Честно говоря, некоторые комментарии глубже и интересней мнения многих политологов.