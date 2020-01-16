"Не в отставку надо было, а под суд": как читатели RusDelfi отреагировали на роспуск правительства России

Путин хочет переписать Конституцию, сделал Медведева заместителем председателя Совета безопасности, а тот распустил правительство. Что об этих решениях думают комментаторы RusDelfi?
Честно говоря, некоторые комментарии глубже и интересней мнения многих политологов.
Рейтинг Путина упал, вот и затеяли театр абсурда!
Ну, теперь все понятно. В Конституцию прописывают Госсовет, который станет обладать всей полнотой власти, главой Госсовета, разумеется, будет Путин, должность эта не выборная, так что сидеть на этом месте он может сколько угодно, не парясь даже имитацией выборов. Президент будет фигурой чисто представительской, никакой реальной власти у него не будет, в премьерах будет какой-нибудь бывший охранник Путина или тот же Димон — ну и все, вот вам весь "транзит" власти. Он даже 2024 года дожидаться, судя по всему, не будет, провернет это все в ближайшие пару лет.
Преемника себе начинает искать Путин. Найдет возможно не с первого раза, но время еще есть — 4 года.
Если народ поддержит, значит, так тому и быть
Путин всего лишь отправил в отставку не справляющегося и потерявшего доверие в народе Медведева, и сразу такая паника. А что будет, когда Путин уйдет с поста президента?
Цирк продолжается уже 20 лет, а зрители ждут чуда от артистов…
Раз новая Конституция, все по новой, прошлые сроки не считаются, подряд и не подряд. Значит, величайшая геополитическая катастрофа ухода ВВП России не грозит! Ура, товарищи!
Ставьте Мутко вместо Медведева, и будет гуд!
Пора готовить базу под преемника. Кому надо, те знают, что задумано. А ВВП удачи. Он реально что-то делает, и это видно.
Неужели дедушка решил рвануть в госсовет по примеру Назарбаева.
Путин решил остаться у власти до самой смерти. Убирает конкурентов: Медведева, Кадырова.
Не в отставку надо было, а под суд, чтобы ответили за все свои преступления, совершенные против России и россиян. И царя туда же!
Это был мощный удар по яйцам либералам и иностранным агентам в РФ. ВВП опять переиграл всех.
Признак нищеты: вещи, которые нельзя держать дома
Лицо умершей звезды "Большой перемены" обглодала собака
Рабочие погибли под поездом в Жамбылской области: в КТЖ...
«Помогите выбраться»: Захарченко написал покровителям