Не только за Навального. Корреспондент RusDelfi побывал на самой массовой несанкционированной акции протеста с 2013 года

Акции предшествовала беcпрецедентная кампания по ”защите молодежи от митингов”: студентам деканаты грозили отчислением, школьникам неожиданно устроили контрольные. Подобная практика не новость, но в таком масштабе — впервые. Власти на протяжении недели разносили предупреждения оппозиционерам, а соратников Алексея Навального — задерживали и штрафовали.

К моменту, когда в Москве приближался назначенный для митинга час, уже было известно, что во Владивостоке, Хабаровске, Иркутске и Новосибирске вышли по несколько тысяч человек. В Якутске протесту не помешали даже морозы в -51 градус. Для понимания, пара тысяч в региональной столице — это как десяток тысяч в Москве, уровень протестной активности и страха перед силовиками там совсем другой. О проведении своих небольших митингов отчитывались даже небольшие райцентры.

По традиции, во время несанкционированных акций в Москве перекрывают ближайшие станции метро и ставят глушилки связи. На Страстном бульваре в середине января было решено неожиданно поменять тротуарную плитку. Народ начал собираться на Пушкинской площади за час до начала. Полиция выставила ограждения, но пройти туда можно было спокойно — впрочем, внутри периметра без остановки шли задержания: полицейские ходили, положив друг другу руки на плечи по пять-шесть человек и выхватывали из толпы случайных мужчин. Сопротивления никто не оказывал, да и задержания шли спокойно.

Navalnõi Moskva Foto: Jekaterina Karaseva

Ровно в 14:00, когда официально началась акция, площадь заполнили молодые люди с фирменными плакатами ФБК — ”Свободу Навальному”, ”Один за всех и все за одного!”, ”Не боюсь бункерного деда”. Плакаты не такое уж частое явление на российских протестных митингах последних лет, потому что это гарантированная путевка в автозак. Например, после фильма Навального ”Он вам не Димон” в 2017 году участники акции вместо плакатов массово приносили с собой желтых резиновых уточек — мемом стал то факт, что на личном озере в резиденции премьера есть домик для уток. Сегодня аналогичным символом стал туалетный ершик: в расследовании ФБК ”Дворец для Путина”, рассказывается, что для винного завода в президентской резиденции закупаются ершики за 62 тыс. рублей. Ершики поднимали вверх как знамя, несколько ершиков заворачивали в бумагу и складывали в ”букеты”.